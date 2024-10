LO SPLENDIDO BANGLADESH IN MOSTRA A TTG TRAVEL EXPERIENCE (Di giovedì 10 ottobre 2024) - RIMINI, Italia, 10 ottobre 2024 /PRNewswire/



L'Ente per il turismo del BANGLADESH è lieto di annunciare la partecipazione a TTG TRAVEL EXPERIENCE presso il Rimini Expo Centre, Italia, dal 9 all'11 ottobre 2024. Al cuore dell'evento, il padiglione del BANGLADESH metterà in risalto la straordinaria fusione di cultura, patrimonio e natura del Paese, invitando i visitatori a esplorare e vivere l'esperienza dello SPLENDIDO BANGLADESH. Rinomato per la sua ricca diversità culturale e naturale, il BANGLADESH affascina i viaggiatori con paesaggi mozzafiato e tradizioni vivaci. Il padiglione offrirà uno scorcio delle meravigliose destinazioni del Paese, tra cui Sundarbans, la foresta a mangrovia più grande del mondo, le incantevoli paludi di Sylhet e Barishal e Cox's Bazar, la spiaggia più lunga del mondo.

