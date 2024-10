Lanazione.it - Lavoro, calano gli infortuni ma aumentano le malattie professionali

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – In ordine di tempo l’ultimoo mortale è stato la caduta dell’operaio di Sansepolcro a Genova dal cantiere del ponte Morandi. Ma glisulpurtroppo riempiono le cronache. Lo fanno nonostante le denunce dio secondo i dati forniti dall’Inail, siano in diminuzione nella nostra provincia. Motivo? Secondo il presidente provinciale Amnil Stefano Vasai, per colpa dinero e subappalti non tutti denunciano i sinistri. Gli ultimi dati disponibili sono quelli della finestra gennaio/luglio 2023-2024. In Toscana le denunce dio sulsono passate da 27652 in questo arco temporale a 28351, segnano un +2,52%.