La Raimond sogna in grande e va a Cingoli a caccia di conferme (Di giovedì 10 ottobre 2024) La quarta vittoria in cinque partite giocate in campionato, arrivata sabato scorso contro l’allora imbattuta Siracusa, ha ringalluzzito la Raimond Sassari, ora terza in classifica a quota otto alle spalle della coppia di testa composta da Cassano Magnago e Bolzano. Il 33-26 imposto agli uomini di Europa.today.it - La Raimond sogna in grande e va a Cingoli a caccia di conferme Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La quarta vittoria in cinque partite giocate in campionato, arrivata sabato scorso contro l’allora imbattuta Siracusa, ha ringalluzzito laSassari, ora terza in classifica a quota otto alle spalle della coppia di testa composta da Cassano Magnago e Bolzano. Il 33-26 imposto agli uomini di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Nuoto - Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA : Barlaam d’argento nei 400 sl S9! Si sogna con Raimondi - Boggioni - Bocciardo e Gilli - 10: Buon pomeriggio e bentornati alla diretta live della prima giornata di gare nel nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024 11. Tante le possibilità di medaglie per la compagine azzurre anche se le prestazioni dei rivali in mattinata hanno fatto capire che non sarà semplice ripetere Tokyo 2021 17. 95 Carlotta GILLI, Italy, ITA, 1:04. (Oasport.it)

LIVE Nuoto - Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA : Raimondi - Boggioni - Bocciardo e Gilli fanno sognare! In finale Procida - Barlaam e Bianco - 45: Simone Barlaam senza dannarsi troppo l’anima centra l’accesso in finale con il sesto tempo di 4’26?33. 96 11. 02: Non ci sono azzurri al via delle batterie dei 100 dorso uomini S2. Ora Barlaam nella seconda batteria 9. 9. 08: Queste le finaliste dei 400 sl S9: Lakeisha PATTERSON, Australia, AUS, 4:48. (Oasport.it)

LIVE Nuoto - Paralimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA : Raimondi - Bocciardo e Gilli fanno sognare! In finale Procida - Barlaam e Bianco - 13: Ci sono due azzurre, Alessia Berra e Carlotta Gilli nella seconda batteria dei 100 delfino S13 11. 38 Alexa LEARY, Australia, AUS, 27. 9. 75 Roman BONDARENKO, Ukraine, UKR, 2:19. 94 Cameron VEARNCOMBE, Great Britain, GBR, 58. 53, 0. 21: La messicana Aceves Perez vince la prima batteria con 2’22?03, secondo posto per Angela Procida che si assicura il posto in finale con 2’26?43 10. (Oasport.it)