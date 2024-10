La Puglia e il calo demografico, il presidente Emiliano: "Serve migliore gestione dei flussi migratori" (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Abbiamo un problema che è il più grave di tutti: non riusciamo più a colmare il buco demografico. Perdiamo abitanti, nascono meno bambini e purtroppo la gente prima o poi muore. La nostra popolazione, che sia europea, pugliese o italiana, è in forte diminuzione". Ad affermarlo è il governatore Baritoday.it - La Puglia e il calo demografico, il presidente Emiliano: "Serve migliore gestione dei flussi migratori" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Abbiamo un problema che è il più grave di tutti: non riusciamo più a colmare il buco. Perdiamo abitanti, nascono meno bambini e purtroppo la gente prima o poi muore. La nostra popolazione, che sia europea, pugliese o italiana, è in forte diminuzione". Ad affermarlo è il governatore

Calo demografico e denatalità : in Puglia - 226 classi in meno nel nuovo anno scolastico. Numeri record - 143 alunni e la conseguente chiusura di 226 classi. In Puglia, l'anno scolastico 2024/2025 inizia con un numero record di studenti ridotto rispetto all'anno precedente. L'articolo Calo demografico e denatalità: in Puglia, 226 classi in meno nel nuovo anno scolastico. 951 dell'anno scolastico 2023/2024, segnando una riduzione di 12. (Orizzontescuola.it)