La pena di morte è in vigore ancora in 55 Paesi, nel 2023 ci sono state 1153 esecuzioni nel mondo. Amnesty International chiede a Kenya, Zimbabwe e Gambia, che sono sul punto di abolire la pena capitale, di agire subito (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – In occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte del 10 ottobre Amnesty International chiede a Kenya, Zimbabwe e Gambia, che sono sul punto di abolire la pena capitale, di agire subito affinché altri nel mondo seguano il loro cammino. Oggi sono 24 gli stati dell’Africa subsahariana che hanno abolito totalmente la pena di morte e altri due quelli che l’hanno eliminata solo per reati comuni. Il numero delle esecuzioni nel mondo, però, è in forte crescita: nel 2023 Amnesty International ha registrato 1153 esecuzioni, con un aumento del 71 per cento rispetto al 2022. Iodonna.it - La pena di morte è in vigore ancora in 55 Paesi, nel 2023 ci sono state 1153 esecuzioni nel mondo. Amnesty International chiede a Kenya, Zimbabwe e Gambia, che sono sul punto di abolire la pena capitale, di agire subito Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – In occasione della Giornata mondiale contro ladidel 10 ottobre, chesuldila, diaffinché altri nelseguano il loro cammino. Oggi24 gli stati dell’Africa subsahariana che hanno abolito totalmente ladie altri due quelli che l’hanno eliminata solo per reati comuni. Il numero dellenel, però, è in forte crescita: nelha registrato, con un aumento del 71 per cento rispetto al 2022.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le strade di Fort Myers sono state sommerse dall'acqua non appena l'uragano Milton ha toccato terra in Florida - Leggi anche › Trombe d’aria, come si formano e cosa c’entra il cambiamento climatico iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Uragano Milton: in Florida le strade di Fort Myers diventano fiumi sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)

Filippo Nigro : «Sono sempre stato un introverso - ma nessuno si salva da solo. La famiglia - la salute e gli affetti sono le cose per cui vale la pena vivere» - L'attore debutta in Citadel: Diana, l’attesissima spy story di Prime Video ambientata in una Milano del 2030, e qui ci racconta che non ha paura del futuro. A condizione che «non si mettano mai in cassaforte i sentimenti». (Vanityfair.it)

Capezzone : ci sono guerre che vale la pena combattere - E invece no: occorre raccontarla tutta la storia per coglierne il senso, per non averne una comprensione solo parziale e limitata. Già sento lo scandalo delle anime belle per questo paragone: Netanyahu, di cui non ci sfuggono gli errori politici e le responsabilità del passato, si sta muovendo in tempo di guerra come un Churchill dei nostri anni, e combatte per l'intero Occidente. (Liberoquotidiano.it)