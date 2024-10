Sport.periodicodaily.com - Islanda-Galles: le probabili formazioni

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata del gruppo 4 di Lega B di Nations League 2024/2025. Le due squadre vanno a caccia di punti per restare nei piani alti della classifica.si giocherà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Laugardalsvollur di Reykiavik.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa, dopo la vittoria all’esordio contro Montenegro, sono reduci dalla sconfitta con la Turchia, ma hanno ancora chanche di qualificazione a patto di fare bottino pieno già nel prossimo confronto. I Dragoni hanno un punto in più rispetto agli irlandesi, frutto del pareggio contro la Turchia e del successo contro Montenegro. La Nazionale di Bellamy cercherà di difendere il primato dall’assalto dei prossimi avversari.