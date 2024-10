«Invalido per gli effetti collaterali dell'antibiotico e un 22enne si è suicidato per il dolore. Le istituzioni ci hanno abbandonati» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pochi giorni di antibiotico e delle vite rovinate. La denuncia parte da Fabrizio Gentili, un uomo di 47 anni e professore di matematica e fisica in un liceo di Macerata, Invalido al 60% a causa degli Leggo.it - «Invalido per gli effetti collaterali dell'antibiotico e un 22enne si è suicidato per il dolore. Le istituzioni ci hanno abbandonati» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pochi giorni die vite rovinate. La denuncia parte da Fabrizio Gentili, un uomo di 47 anni e professore di matematica e fisica in un liceo di Macerata,al 60% a causa degli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

«Invalido per gli effetti collaterali dell'antibiotico - e un 22enne si è suicidato per il dolore. Le istituzioni ci hanno abbandonati» - Pochi giorni di antibiotico e delle vite rovinate. La denuncia parte da Fabrizio Gentili, un uomo di 47 anni e professore di matematica e fisica in un liceo di Macerata, invalido al 60% a causa degli... (Leggo.it)