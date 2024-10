Calciomercato.it - “Intralcio alle indagini”: la Federazione chiede la squalifica a vita

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Laha chiesto laper il calciatore che, secondo l’accusa, starebbe ostacolando leLa richiesta è di quelle pesanti:. Lanon ha alcuna intenzione di fare passi indietro e vuole usare il pugno duro per lanciare un messaggio chiaro. Scrivania giudice (ANSA) – Calciomercato.itIn Inghilterra a tenere banco è ancora il caso che riguarda Lucas Paqueta: il brasiliano, ex Milan, è sotto indagine per alcune scommesse registrate tra il 2022 e il 2023. L’inchiesta riguarda in particolare quattro ammonizioni che il centrocampista ha preso con il West Ham e sulle quali si è registrato un anomalo flusso di puntate: oltre sessanta le giocate in Brasile sui gialli ricevuti dal calciatore, per un totale complessivo di vincite di 100mila euro.