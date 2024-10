Il rappresentante di Theo Hernández stringe la corda con il Milan: “Non so cosa succederà tra un anno” (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-09 22:33:27 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: En uno dei momenti più difficili della sua storia, Theo Hernández ha scritto il suo nome sulle pagine del Milan, essendo uno dei pezzi chiave che hanno portato alla riconquista dello ‘Scudetto’ nel 2022. A questo, inoltre, bisogna aggiungere quello Recentemente è diventato il difensore più marcato dei Rossoneri superando un mito come Paolo Maldini. Tuttavia, c’è una certa atmosfera di tensione attorno alla sua figura negli ultimi tempi. Prima c’era a piccolo confronto con Fonseca al che tutti i partiti hanno dato un “slam dunk”. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-09 22:33:27 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: En uno dei momenti più difficili della sua storia,ha scritto il suo nome sulle pagine del, essendo uno dei pezzi chiave che hportato alla riconquista dello ‘Scudetto’ nel 2022. A questo, inoltre, bisogna aggiungere quello Recentemente è diventato il difensore più marcato dei Rossoneri superando un mito come Paolo Maldini. Tuttavia, c’è una certa atmosfera di tensione attorno alla sua figura negli ultimi tempi. Prima c’era a piccolo confronto con Fonseca al che tutti i partiti hdato un “slam dunk”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ordine : “Milan - vi spiego il comportamento irrispettoso di Theo Hernandez” - L'atteggiamento di Theo Hernandez in Fiorentina-Milan ha suscitato polemiche e riflessioni. Tra queste, spicca quella di Franco Ordine. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan – Schira : “Theo Hernandez vuole restare in rossonero” - Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha chiarito la posizione di Theo Hernandez riguardo il rinnovo di contratto con il Milan. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - agente Theo Hernandez : è da giugno che non parliamo con la società. E sul futuro… - it) Calciomercato Milan, agente Theo Hernandez: è da giugno che non parliamo con la società. Gli ho detto di sì: il ragazzo è molto legato alla città. . È felice qui con la sua famiglia e con suo figlio. Quante volte ho chiamato io un giornalista lì in Italia? Mai. Per niente. È questo quanto merita un capitano rossonero? Calciomercato Milan, Theo Hernandez non ha mai chiesto 8 milioni… ... (Dailymilan.it)

Theo Hernandez - parla l’agente : «Al Milan è felice; rinnovo? ecco la verità» - Le parole dell’agente di Theo Hernandez sul rinnovo del terzino francese con il Milan: «La verità è che lui è felicissimo in rossonero» L’agente di Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, ai microfoni di QSVS su Telelombardia ha fatto una rivelazione importante sul futuro del francese al Milan. Non c’è nessuna trattativa in corso per il rinnovo […]. (Calcionews24.com)

Ag. Theo Hernandez : “Felice al Milan e vuole il rinnovo. Ma dal club …” - A chiarire la situazione del rinnovo di Theo Hernandez è stato l'agente, Manuel Garcia Quillon, che ha parlato a 'TeleLombardia'. (Pianetamilan.it)