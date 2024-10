Il maltempo flagella il Nord, il lago di Como è vicino all'esondazione (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Il lago di Como è vicino all'esondazione a causa delle forti piogge nelle ultime ore. La polizia locale ha comunicato che l'acqua ha iniziato a invadere piazza Cavour ed è stata chiusa la corsia del lungolago per consentire le operazioni di pompaggio con le idrovore. Alle 11.30 il lago era a 110 cm all'idrometro di Malgrate. (1439 in ingresso e 500 in uscita). Allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di domani in Emilia-Romagna per vento e criticità idraulica. Riguarda pressoché tutti i territori eccetto il Ferrarese e il Piacentino mentre sulle fasce montane l'allerta e' arancione. E' stata emessa poco fa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per il pomeriggio di oggi sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, piu' probabili sugli Appennini centro-orientali. Agi.it - Il maltempo flagella il Nord, il lago di Como è vicino all'esondazione Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) AGI - Ildiall'a causa delle forti piogge nelle ultime ore. La polizia locale ha comunicato che l'acqua ha iniziato a invadere piazza Cavour ed è stata chiusa la corsia del lungoper consentire le operazioni di pompaggio con le idrovore. Alle 11.30 ilera a 110 cm all'idrometro di Malgrate. (1439 in ingresso e 500 in uscita). Allerta meteo gialla fino alla mezzanotte di domani in Emilia-Romagna per vento e criticità idraulica. Riguarda pressoché tutti i territori eccetto il Ferrarese e il Piacentino mentre sulle fasce montane l'allerta e' arancione. E' stata emessa poco fa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per il pomeriggio di oggi sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, piu' probabili sugli Appennini centro-orientali.

