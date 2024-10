I Simpson non hanno predetto l’uragano Milton (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 10 ottobre 2024 è stato condiviso un post su X secondo cui I Simpson avrebbero predetto l’uragano Milton, che si è formato il 5 ottobre 2024 nel Golfo del Messico, nell’America centrale, e ha colpito alcune aree dello Stato della Florida, negli Stati Uniti, causando ingenti danni. Come prova viene portato lo screenshot di una presunta scena in cui il personaggio del giornalista Kent Brockman annuncerebbe in TV l’uragano Milton, e un video di un presunto episodio intitolato «Uragano Milton» dove si susseguono diverse immagini in cui quelli che sembrano personaggi dei Simpson devono sfidare le conseguenze di un uragano: case distrutte e città allagata. «I Simpson come al solito sapevano già tutto», commenta l’autore del post, «ma la BBC dice che l’uragano Milton non è ingegnerizzato. E se lo dice la BBC, allora è certo che è, INGEGNERIZZATO». Facta.news - I Simpson non hanno predetto l’uragano Milton Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 10 ottobre 2024 è stato condiviso un post su X secondo cui Iavrebbero, che si è formato il 5 ottobre 2024 nel Golfo del Messico, nell’America centrale, e ha colpito alcune aree dello Stato della Florida, negli Stati Uniti, causando ingenti danni. Come prova viene portato lo screenshot di una presunta scena in cui il personaggio del giornalista Kent Brockman annuncerebbe in TV, e un video di un presunto episodio intitolato «Uragano» dove si susseguono diverse immagini in cui quelli che sembrano personaggi deidevono sfidare le conseguenze di un uragano: case distrutte e città allagata. «Icome al solito sapevano già tutto», commenta l’autore del post, «ma la BBC dice chenon è ingegnerizzato. E se lo dice la BBC, allora è certo che è, INGEGNERIZZATO».

