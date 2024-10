Gli omaggi a Nadal per il suo addio al tennis Federer | Speravo che questo giorno non arrivasse mai Djokovic | Rafa è stato un onore

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Due decenni di dominio sul circuito per tre leggende che si sono spartite la maggior parte dei titoli Atp in palio. Adesso, però, con l’diel, ne resta solo uno a contendere Masters e Slam alle nuove leve: Novak. Il quale, rispondendo al video di congedo pubblicato dallo spagnolo, ha scritto: «, un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport. Hai ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare ae penso chesia probabilmente il più grande traguardo che chiunque possa desiderare». Nell’elogio social, il serbo ha sottolineato che «la tenacia, la dedizione, lo spirito combattivo – di– saranno insegnati per decenni». E ancora: «La tua eredità vivrà per sempre. Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un’icona dele dello sport in generale».