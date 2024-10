Giuli, social scatenati sul discorso del ministro: incomprensibile o visionario? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il recente intervento del neo-ministro della Cultura, Alessandro Giuli, alla Camera ha provocato una vera e propria bufera sui social network. Le parole del ministro, improntate a concetti come “apocalittismo difensivo” e “rivoluzione permanente dell’infosfera globale”, sono state al centro di una ridda di commenti e critiche, con molti che lo accusano di essere incomprensibile e distaccato dalla realtà . L’elemento che ha suscitato il maggiore scalpore è stata la scelta di un linguaggio volutamente complesso e filosofico. Frasi come “un’ontologia intonata alla rivoluzione dell’infosfera globale” hanno sollevato critiche, con alcuni che lo hanno definito “una supercazzola“, richiamando un termine ironico legato a discorsi privi di significato reale. La discussione si è rapidamente diffusa sui social, dove si sono moltiplicati i meme e le parodie. Velvetmag.it - Giuli, social scatenati sul discorso del ministro: incomprensibile o visionario? Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il recente intervento del neo-della Cultura, Alessandro, alla Camera ha provocato una vera e propria bufera suinetwork. Le parole del, improntate a concetti come “apocalittismo difensivo” e “rivoluzione permanente dell’infosfera globale”, sono state al centro di una ridda di commenti e critiche, con molti che lo accusano di esseree distaccato dalla realtà . L’elemento che ha suscitato il maggiore scalpore è stata la scelta di un linguaggio volutamente complesso e filosofico. Frasi come “un’ontologia intonata alla rivoluzione dell’infosfera globale” hanno sollevato critiche, con alcuni che lo hanno definito “una supercazzola“, richiamando un termine ironico legato a discorsi privi di significato reale. La discussione si è rapidamente diffusa sui, dove si sono moltiplicati i meme e le parodie.

Renzi attacca Giuli al Question Time : "Ma come parli?" - il ministro : "Adeguerò il mio eloquio alle sue capacità cognitive" - VIDEO - Ha cominciato il senatore e leader di Iv: "Il dottor Tagliaferri non ha alcuna esperienza manageriale, quella che ci vende sul Cv è robetta, ha come grande pregio agli occhi di chi lo ha nominato quello di essere st . Primo scontro tra Renzi e il neo ministro Alessandro Giuli durante il question time. (Ilgiornaleditalia.it)

Al Senato Renzi prende in giro Giuli per discorso incomprensibile - ministro : “Mi adeguerò al suo livello” - Così il ministro della Cultura Giuli si è difeso dall'accusa di aver pronunciato una 'supercazzola' nel suo discorso di pochi giorni fa. "Farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacitĂ cognitive del senatore Renzi". La polemica al Senato durante il question time è montata, il presidente La Russa è intervenuto in difesa di Giuli e Renzi ha attaccato: "Faccia l'arbitro non il ... (Fanpage.it)

Il ministro Giuli alla Camera non ha parlato in modo incomprensibile. Caso mai ambiguo - Al contrario l’elemento decisivo per Giuli è porre al centro una concezione che ha definito “umanesimo integrale”, cioè – in parole povere – mettere la tecnica al servizio dell’uomo e non farci dominare. Per questo, nel breve spazio di un post come questo, e a partire dai miei limiti personali (non sono un esperto del Giuli-pensiero né dell’evoluzione delle ideologie di destra), possiamo cercare ... (Ilfattoquotidiano.it)