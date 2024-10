Giornata Mondiale della Vista: a gennaio le visite oculistiche non saranno più rimborsate dal SSN? (Di giovedì 10 ottobre 2024) In occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’Associazione Pazienti Malattie Oculari (APMO) punta i riflettori sul futuro delle cure oculistiche in Italia. Mancano infatti circa 3 mesi all’entrata in vigore dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, già una volta rimandata: il prossimo gennaio l’oculistica rischia di ‘uscire’ dal sistema sanitario. A pagarne le conseguenze saranno i 6 milioni di italiani che, a livelli di gravità diversi, soffrono di una malattia oculare. Iodonna.it - Giornata Mondiale della Vista: a gennaio le visite oculistiche non saranno più rimborsate dal SSN? Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) In occasione, l’Associazione Pazienti Malattie Oculari (APMO) punta i riflettori sul futuro delle curein Italia. Mancano infatti circa 3 mesi all’entrata in vigore dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, già una volta rimandata: il prossimol’oculistica rischia di ‘uscire’ dal sistema sanitario. A pagarne le conseguenzei 6 milioni di italiani che, a livelli di gravità diversi, soffrono di una malattia oculare.

