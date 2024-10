Ghali, il racconto della malattia della mamma: “Ho avuto tanta paura” (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ghali ha annunciato il nuovo singolo ‘Niente Panico’, fuori a mezzanotte. Per Ghali questo brano è simbolo di dolore, di forza e soprattutto di rinascita. Alla mamma Amel, un mese fa, è stato diagnosticato il cancro per la terza volta. E per fortuna, racconta il cantante, per la terza volta ha avuto la forza di combatterlo. Ghali si è messo a nudo e ha raccontato uno dei periodi più complessi della sua vita. Non è stato affatto facile stare accanto alla mamma in ospedale e non poter far nulla per combattere questo mostro che la stava divorando. Ha potuto solo stringerle forte la mano prima dell’operazione. E pregare per lei. Niente aveva più senso, nemmeno fare musica: “Ho pensato più volte di smettere di fare musica e lo gridavo spesso in faccia a mia madre. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha annunciato il nuovo singolo ‘Niente Panico’, fuori a mezzanotte. Perquesto brano è simbolo di dolore, di forza e soprattutto di rinascita. AllaAmel, un mese fa, è stato diagnosticato il cancro per la terza volta. E per fortuna, racconta il cantante, per la terza volta hala forza di combatterlo.si è messo a nudo e ha raccontato uno dei periodi più complessisua vita. Non è stato affatto facile stare accanto allain ospedale e non poter far nulla per combattere questo mostro che la stava divorando. Ha potuto solo stringerle forte la mano prima dell’operazione. E pregare per lei. Niente aveva più senso, nemmeno fare musica: “Ho pensato più volte di smettere di fare musica e lo gridavo spesso in faccia a mia madre.

