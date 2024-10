Gaeta / Maltratta la ex-moglie, denunciato a piede libero un 57enne già sotto sorveglianza speciale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gaeta – I militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta (LT), nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati di genere, hanno denunciato in stato di libertà un uomo 57enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla sorveglianza speciale con l’applicazione del braccialetto elettronico, per reati analoghi commessi nei confronti della ex moglie. L'articolo Gaeta / Maltratta la ex-moglie, denunciato a piede libero un 57enne già sotto sorveglianza speciale Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / Maltratta la ex-moglie, denunciato a piede libero un 57enne già sotto sorveglianza speciale Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 10 ottobre 2024)– I militari della Tenenza Carabinieri di(LT), nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati di genere, hannoin stato di libertà un uomodel posto, già noto alle forze dell’ordine e giàposto allacon l’applicazione del braccialetto elettronico, per reati analoghi commessi nei confronti della ex. L'articolola ex-ungiàTemporeale Quotidiano.

