Fiumicino il nuovo volto europeo del piazzale comunale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024- Sabato 12 ottobre 2024, alle ore 15:30, si svolgerà una cerimonia ufficiale per intitolare ildel Palazzo, affacciato sulla Via Portuense, all’Unione Europea. L’evento celebra l’anniversario del conferimento del Premio Nobel per la Pace all’UE, avvenuto nel 2012. Durante la cerimonia, verranno issate le 27 bandiere dei paesi membri dell’Unione e saranno eseguiti i rispettivi inni nazionali: si invitano tutti i cittadini a prendere parte a questo significativo momento di celebrazione e riflessione sui valori che uniscono l’Europa, conferendo uninternazionale al Palazzodi