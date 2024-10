Strumentipolitici.it - Filippine, torna in campo l’ex presidente Rodrigo Duterte e continua la lotta politica contro Marcos

(Di giovedì 10 ottobre 2024)delleha formalizzato il suo ritorno allaattiva. Ha infatti annunciato che si candiderà come prossimo sindaco di Davao, la città che da sempre rappresenta la sua roccaforte elettorale. Insieme a lui il figlio come vicesindacoaveva già presieduto per più di due decenni il comune di Davao City, con qualche parentesi come vicesindaco. Poi nel 2016 è diventatodellee lo è rimasto fino al 2022. Stavolta, a correre come suo vice sarà proprio il sindaco attuale, il figlio Sebastian. Si diceva che i due avessero deciso di candidarsi al Senato, maportavoce presidenziale Salvador Panelo ha smentito la notizia. Lo stessoha infatti spiegato che data la sua età, 79 anni, sarebbe stato troppo pesante per lui effettuare una campagna elettorale su scala nazionale.