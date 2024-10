Elite League 2024/2025, Italia U20 ko a Frosinone: l’Inghilterra vince 2-1 in rimonta (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Italia perde 2-1 contro l’Inghilterra nella terza giornata di Elite League 2024/2025. Allo stadio ‘Benito Stirpe’ di Frosinone, gli azzurri restano a quota 3 punti in classifica, sei in meno degli inglesi, costretti a rinunciare in questa finestra a Jobe Bellingham (Sunderland) e Bobby Clark (Salisburgo). Al 38? la squadra di Corradi era passata in vantaggio. Merito di Pafundi, autore dell’assist, e di Ebone, che sfrutta il cross al bacio del compagno per depositare la palla in rete in tuffo di testa. Nel finale però arriva la rimonta degli inglesi. Al 58? Gyabi calcia dalla distanza e col diagonale batte Torriani. Nel finale è l’Italia a dare l’idea di avere più energie, ma su un lancio lungo la difesa azzurra si fa trovare scoperta. Ne approfitta Ballard che scappa in profondità e serve a Dean una palla da appoggiare in rete. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’perde 2-1 contronella terza giornata di. Allo stadio ‘Benito Stirpe’ di, gli azzurri restano a quota 3 punti in classifica, sei in meno degli inglesi, costretti a rinunciare in questa finestra a Jobe Bellingham (Sunderland) e Bobby Clark (Salisburgo). Al 38? la squadra di Corradi era passata in vantaggio. Merito di Pafundi, autore dell’assist, e di Ebone, che sfrutta il cross al bacio del compagno per depositare la palla in rete in tuffo di testa. Nel finale però arriva ladegli inglesi. Al 58? Gyabi calcia dalla distanza e col diagonale batte Torriani. Nel finale è l’a dare l’idea di avere più energie, ma su un lancio lungo la difesa azzurra si fa trovare scoperta. Ne approfitta Ballard che scappa in profondità e serve a Dean una palla da appoggiare in rete.

