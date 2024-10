Ilfattoquotidiano.it - Dimartedì e la solita gag sulle pensioni: col calo demografico, non c’è sistema che tenga

(Di giovedì 10 ottobre 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Ho un piccolo scoop. Nella prossima puntata diandrà di nuovo in onda la gag Salvini-Fornero. Una gag più volta a santificare Fornero e tutto l’ambaradan turbo liberista di Monti, Draghi e dei suoi presidenti protettori (Napolitano e Mattarella) che a squalificare Salvini, che non ha bisogno di aiuto perché ci pensa da solo. Eppure l’argomentomeriterebbe rispetto e verità, cosa che dalle citate gag non emerge dal 2011, quando Draghi con la sua lettere del 5 agosto dettò la linea al Parlamento (a proposito di pericoli per la democrazia!) Le verità ignorate: “I pensionati italiani sono tra i più tassati in Europa: 30 per cento in più degli altri Paesi. Su un assegno da 1.500 euro da noi si pagano 600 euro di tasse, in Germania 60”.