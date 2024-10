Cibo e intossicazioni, cosa si rischia dai funghi alle conserve fatte in casa (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Conservanti, pesticidi, additivi: dei rischi legati alla presenza nella catena alimentare e produttiva di queste sostanze si è L'articolo Cibo e intossicazioni, cosa si rischia dai funghi alle conserve fatte in casa proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Cibo e intossicazioni, cosa si rischia dai funghi alle conserve fatte in casa Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Conservanti, pesticidi, additivi: dei rischi legati alla presenza nella catena alimentare e produttiva di queste sostanze si è L'articolosidaiinproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Cibo e intossicazioni - cosa si rischia dai funghi alle conserve fatte in casa - L'evento, parte del calendario di 'Extra G7 Salute', è stato moderato dal […] The post Cibo e intossicazioni, cosa si rischia dai funghi alle conserve fatte in casa appeared first on L'Identità. . (Adnkronos) – Conservanti, pesticidi, additivi: dei rischi legati alla presenza nella catena alimentare e produttiva di queste sostanze si è discusso in questi giorni all'interno del G7 Salute di ... (Lidentita.it)

Cibo e intossicazioni - cosa si rischia dai funghi alle conserve fatte in casa - Studi approfonditi, come l’Agricultural Health Study, hanno dimostrato che non esiste un legame tra l’uso del glifosato da parte degli agricoltori e un aumento del rischio di tumori. “E’ fondamentale che i consumatori prestino attenzione alla stagionalità dei prodotti, scegliendo frutta e verdura di stagione, che offre il massimo in termini di freschezza e nutrienti, riducendo anche i rischi ... (Ildenaro.it)

