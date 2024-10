Case: Genova ancora in negativo, i prezzi nei singoli quartieri (Di giovedì 10 ottobre 2024) I prezzi delle Case nella città metropolitana di Genova nel secondo semestre del 2023 sono calati in media dello 0,6% secondo quanto emerge dall'analisi dell'ufficio studi di un noto gruppo immobiliare. Imperia si mantiene stabile, La Spezia fa registrare un aumento del 2,7% e Savona un calo del Genovatoday.it - Case: Genova ancora in negativo, i prezzi nei singoli quartieri Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Idellenella città metropolitana dinel secondo semestre del 2023 sono calati in media dello 0,6% secondo quanto emerge dall'analisi dell'ufficio studi di un noto gruppo immobiliare. Imperia si mantiene stabile, La Spezia fa registrare un aumento del 2,7% e Savona un calo del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova - la “visione” di Bucci : case di lusso e yacht al posto delle aziende navali. Ma le decisioni sul porto spettano all’Autorità - La redazione del documento del Comune, che in concreto vale quanto una mozione di intenti, rientra nel complessivo riassetto di questi rapporti: senza più la sponda di Toti e Signorini, è meglio mettere le cose per iscritto. Ma nessuna di queste cariche ha in realtà i poteri dell’Autorità portuale, a cui compete la redazione di un nuovo piano regolatore portuale. (Ilfattoquotidiano.it)

Aggressioni a personale sanitario : nuovi casi a Caserta - Pescara e Genova - Non si ferma l'escalation di violenza nei confronti del personale sanitario in Italia e contro cui il governo sta studiando misure ad hoc, come l'arresto in flagranza differito. Nelle tre città, ad essere aggrediti, sono stati diversi medici, infermieri e un autista di […]. Non si fermano le violenze nei confronti degli operatori Caserta, Pescara, Genova. (Sbircialanotizia.it)

Aggressioni a personale sanitario : nuovi casi a Caserta - Pescara e Genova - Non si ferma l'escalation di violenza nei confronti del personale sanitario in Italia e contro cui il governo sta studiando misure ad hoc, come l'arresto in flagranza differito. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . (Adnkronos) – Caserta, Pescara, Genova. (Webmagazine24.it)