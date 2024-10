Ilrestodelcarlino.it - Candellori e il ritorno alla Samb: "E’ stata una scelta di cuore"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Abbiamo capito da soli i nostri errori, ma ora mettiamoli da parte perché ci sono tante altre partite importanti da disputare e da vincere". Testi e musica di Kevinsu Vera Tv. "A Fossombrone è stato un pareggio che fa male. Se a Notaresco -aggiunge il centrocampista rossoblù- pur giocando male abbiamo ripreso la partita allo scadere su calcio di rigore, in terra metaurense siamo stai in vantaggio per ben due volte. Dovevamo chiudere la partita ma non siamo stati bravi a farlo. Così non va bene". Nelle tre trasferte finora disputate laha conquistato altrettanti pareggi. "Lo sappiamo bene – spiega– ma se nelle prime due (Atletico Ascoli e Notaresco, ndr) abbiamo giocato male non facendo la, a Fossombrone abbiamo invece dimostrato di sapere giocare a calcio creando gioco e azioni da rete. Ed il rammarico c’è per non avere portato a casa i tre punti.