Calcio Giovanile regionale Perignano vince a Lamporecchio doppia sconfitta Fornacette

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pisa 10 ottobre 2024 – Bella vittoria del Fratresnella JunioresElite. La squadra di mister Lucarelli si impone in trasferta ando 0 – 1 contro i padroni di casa della Lampo Meridien, a segno Gentile poco prima dell’ora di gioco. Quinto posto per i rossoblù nel massimo campionato. Pareggio interno per 1 – 1 per il San Giuliano contro gli ospiti del Forte dei Marmi, a segno Sciarrone. Campionato che vede in testa la Sestese. Nella JunioresMobilieri Ponsacco grandi protagonisti, primi in classifica a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettante gare. Grande vittoria 0 – 3 contro il San Miniato e vele spiegate. Il Pisa Ovest fa il suo primo punto: in casa pareggiando a reti bianche (0 – 0) contro il Valentino Mazzola. Ancora sconfitto il: 0 – 3 in casa contro il Castelfiorentino.