BPER nel nuovo piano utile netto di 43 mld nel 2025-2027

Unlimitednews.it - BPER, nel nuovo piano utile netto di 4,3 mld nel 2025-2027

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) MODENA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione diBanca ha approvato ilIndustriale “B:DynamicFull Value”. L’cumulato nelè previsto attestarsi a circa 4,3 miliardi in arco di. I ricavi sono previsti in aumento dell’1,5% in arco di(CAGR +0,5%) a circa 5,5 miliardi nel, principalmente per effetto dell’incremento delle commissioni (250 milioni) e della crescita selettiva dei volumi degli impieghi (300 milioni) che compenseranno il calo del margine di interesse dovuto alla riduzione dei tassi di interesse e dell’effetto dell’Ecobonus (450 milioni).Il Margine di interesse è previsto attestarsi a circa 3,1 miliardi a fine(-5% 2024-; CAGR -1,8%).