Borsa | l' Europa chiude in leggero calo Francoforte -023%

Borsa: l'Europa chiude in leggero calo, Francoforte -0,23% (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le Borse europee hanno chiuso in leggero calo, fatta eccezione per Milano (+0,43%). Londra ha tenuto (-0,07%), Francoforte ha perso lo 0,23% e Parigi lo 0,24% in linea con l'andamento incerto di Wall Street dopo l'inflazione Usa cresciuta più delle previsioni e i dati sul mercato del lavoro contrastanti.

Borsa : Milano apre in leggero calo - Ftse Mib -0 - 49% - Avvio lievemente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,49%, l'Ftse All share un calo dello 0,47%. (Quotidiano.net)

Il prezzo del gas è in leggero calo sotto i 40 euro - Il prezzo del gas europeo è in leggero calo in avvio di seduta. Ad Amsterdam il Ttf scende dello 0,74% a 39,6 euro al megawattora, sotto la soglia dei 40 euro. (Quotidiano.net)