Quotidiano.net - Bonus carburante da 200 euro, come richiederlo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – E' una sorta di “compenso in natura”, vale a dire di premio che l'azienda riconosce ai propri dipendenti, senza che questo concorra a formarne il reddito, in quanto non è erogato in denaro. Si tratta del fringe benefit definito “”, e che rientra dunque nelle soglie di esenzione. Molto gradito dai dipendenti che hanno così un aiuto per coprire i costi legati allo spostarsi da casa alla sede di lavoro, è anche uno strumento usato dalle aziende per diminuire il proprio carico contributivo e fiscale. L'importo delL'articolo 2 del decreto legge 21/2022, prevede un buono del valore massimo di 200esente sia da contributi che da imposte. Sono compresi tra i beneficiari anche gli studi professionali. L'incentivo verrà erogato dal datore di lavoro tramite un voucher ai propri dipendenti.