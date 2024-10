"Basta lotte tra vini convenzionali e naturali. C'è spazio per tutti". L'enologo De Gennaro Aquino risponde al vignaiolo Riccardi (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Produrre vini senza difetti organolettici con le fermentazioni spontanee, utilizzando poca solforosa, senza chiarificare o filtrare si può fare ma è sicuramente più difficile così come produrre uva biologica nelle annate difficili». Parola dell’enologo Antonino De Gennaro Aquino, che raccoglie la sfida, lanciata la scorsa settimana sul settimanale Tre Bicchieri dal vignaiolo Piero Riccardi («Basta con gli attacchi al vino naturale. Provate a farlo voi»). enologo Antonino De Gennaro Aquino Stop alle lotte tra vino convenzionale e naturale «Riduzioni, rifermentazioni in bottiglia indesiderate, Brett, gusto di topo, volatili troppo sopra le righe, acetato di etile e ammine biogene sono da evitare ma si potrà soprassedere in alcuni casi a imperfezioni di natura visiva per quanto riguarda la limpidezza se il vino è giovane. Anche sulle stabilità si può lavorare con un giusto affinamento. Gamberorosso.it - "Basta lotte tra vini convenzionali e naturali. C'è spazio per tutti". L'enologo De Gennaro Aquino risponde al vignaiolo Riccardi Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Produrresenza difetti organolettici con le fermentazioni spontanee, utilizzando poca solforosa, senza chiarificare o filtrare si può fare ma è sicuramente più difficile così come produrre uva biologica nelle annate difficili». Parola dell’Antonino De, che raccoglie la sfida, lanciata la scorsa settimana sul settimanale Tre Bicchieri dalPiero(«con gli attacchi al vino naturale. Provate a farlo voi»).Antonino DeStop alletra vino convenzionale e naturale «Riduzioni, rifermentazioni in bottiglia indesiderate, Brett, gusto di topo, volatili troppo sopra le righe, acetato di etile e ammine biogene sono da evitare ma si potrà soprassedere in alcuni casi a imperfezioni di natura visiva per quanto riguarda la limpidezza se il vino è giovane. Anche sulle stabilità si può lavorare con un giusto affinamento.

