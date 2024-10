Autobus non riesce ad entrare nel sottopasso e blocca la strada (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella mattinata di giovedì 10 ottobre in strada del Traglione a Parma un Autobus, che non è riuscito ad entrare all'interno del sottopasso, ha bloccato la strada. In seguito all'inconveniente sono stati registrati alcuni disagi alla circolazione stradale. Il mezzo della Tep, infatti, dopo aver Parmatoday.it - Autobus non riesce ad entrare nel sottopasso e blocca la strada Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella mattinata di giovedì 10 ottobre indel Traglione a Parma un, che non è riuscito adall'interno del, hato la. In seguito all'inconveniente sono stati registrati alcuni disagi alla circolazionele. Il mezzo della Tep, infatti, dopo aver

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morte sull'autobus a Montesilvano - interrogato il conducente della macchina che ha attraversato la strada - È stato rintracciato l’automobilista che la mattina di venerdì 27 settembre a Montesilvano ha provocato, involontariamente, la brusca frenata dell’autobus su cui viaggiava il 66enne originario di Cupello, nel chietino, ma residente a Brescia, deceduto proprio dopo l'impatto. L’uomo è caduto... (Ilpescara.it)

Roma - autobus sprofonda nella voragine e resta bloccato : terrore in strada - . Oggi pomeriggio a Roma, intorno alle 16:30, si è verificato un incidente in Largo Pietro Tacchi Venturi, nei pressi del parco della Caffarella, dove un autobus è finito con le ruote posteriori in una voragine che si è improvvisamente aperta sull’asfalto. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area, che è stata interdetta al traffico per consentire la ... (Thesocialpost.it)

Comfort e inquinamento zero. In strada nove autobus elettrici - I mezzi da r i 12 metri hanno 37 posti a sedere e 41 in piedi (totale 78 + 1 per persone con disabilità); i modelli 9 metri: 18 posti a sedere e 41 in piedi (59 + 1 per persone con disabilità). I veicoli esposti hanno ricevuto anche la benedizione impartita da monsignor Daniele Gianotti, vescovo di Crema. (Ilgiorno.it)