Alvaro Morata: "Ho lottato contro depressione e attacchi di panico, stavo malissimo"

Alvaro Morata vuota il sacco sulla separazione dalla moglie Alice Campello e parla per la prima volta della depressione

Morata a cuore aperto : “In passato ho sofferto di depressione e attacchi di panico” - Ai microfoni della radio spagnola Cope,. " Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte. . . Alla fine per me la cosa migliore era andarmene via dalla Spagna, perché era una situazione che non potevo più ... (Gazzettadelsud.it)

Morata - il racconto della depressione : “Stavo malissimo - non riuscivo neanche ad allacciarmi le scarpe” - “Siamo quello che si vede in TV e sui social media, ma è un mondo che spesso non è reale. “Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte. (Tpi.it)

Alvaro Morata e la depressione : “Non riuscivo nemmeno ad allacciarmi le scarpe”. Il retroscena in diretta radio - Soffrono persino gli idoli, nessuno è intoccabile. Alvaro Morata parla di depressione. Non sentirsi mai all’altezza. Cosa farà Morata è solo uno dei tanti sportivi che soffrono di questo tipo di problemi: il precedente più illustre in tal senso è l’ex Atalanta Josip Ilicic. itAnche soltanto nello sport. (Cityrumors.it)