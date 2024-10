Alvaro Morata e la depressione: “Non riuscivo nemmeno ad allacciarmi le scarpe”. Il retroscena in diretta radio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alvaro Morata parla di depressione. Lo fa nel corso di un’intervista a un podcast di matrice cattolica: le confessioni del centravanti. Alvaro Morata depresso. Sembra impossibile se pensiamo alla sua vita in campo: protagonista agli Europei, campione e attaccante temibile, milionario con figli ed ex moglie bellissima. Sembra vivere una favola che, talvolta, può diventare un incubo. L’attaccante ha parlato di questo all’interno del programma spagnolo, diventato anche un podcast, Herrera En Cope. Alvaro Morata con la maglia dell’Atletico Madrid (Ansa) – Cityrumors.itIl centravanti ha concesso un’intervista fiume dove – fra le altre cose – ha raccontato anche questo aspetto della propria vita. Ai tempi del Chelsea era particolarmente giù di corda e questa situazione l’ha portato ad avere ripercussioni emotive particolarmente invalidanti. Cityrumors.it - Alvaro Morata e la depressione: “Non riuscivo nemmeno ad allacciarmi le scarpe”. Il retroscena in diretta radio Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)parla di. Lo fa nel corso di un’intervista a un podcast di matrice cattolica: le confessioni del centravanti.depresso. Sembra impossibile se pensiamo alla sua vita in campo: protagonista agli Europei, campione e attaccante temibile, milionario con figli ed ex moglie bellissima. Sembra vivere una favola che, talvolta, può diventare un incubo. L’attaccante ha parlato di questo all’interno del programma spagnolo, diventato anche un podcast, Herrera En Cope.con la maglia dell’Atletico Madrid (Ansa) – Cityrumors.itIl centravanti ha concesso un’intervista fiume dove – fra le altre cose – ha raccontato anche questo aspetto della propria vita. Ai tempi del Chelsea era particolarmente giù di corda e questa situazione l’ha portato ad avere ripercussioni emotive particolarmente invalidanti.

