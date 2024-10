Al Senato Renzi prende in giro Giuli per discorso incomprensibile, ministro: “Mi adeguerò al suo livello” (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacità cognitive del Senatore Renzi". Così il ministro della Cultura Giuli si è difeso dall'accusa di aver pronunciato una 'supercazzola' nel suo discorso di pochi giorni fa. La polemica al Senato durante il question time è montata, il presidente La Russa è intervenuto in difesa di Giuli e Renzi ha attaccato: "Faccia l'arbitro non il supporter, stia al suo posto". Fanpage.it - Al Senato Renzi prende in giro Giuli per discorso incomprensibile, ministro: “Mi adeguerò al suo livello” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Farò del mio meglio per adeguare il mio eloquio alle capacità cognitive delre". Così ildella Culturasi è difeso dall'accusa di aver pronunciato una 'supercazzola' nel suodi pochi giorni fa. La polemica aldurante il question time è montata, il presidente La Russa è intervenuto in difesa diha attaccato: "Faccia l'arbitro non il supporter, stia al suo posto".

