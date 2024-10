Abusò della figlia 13enne incinta di lui mentre era in ospedale, chiesta condanna a 10 anni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Violentò la figlia 13enne che rimase incinta e fu colto in fragranza di reato mentre la molestava in ospedale. Il procuratore aggiunto Cesare Parodi di Torino ha chiesto 10 anni di carcere per il padre, un 45enne di origini filippine. All’epoca dei fatti, la figlia incinta, era ricoverata all’ospedale ginecologico Sant’Anna nel capoluogo piemontese e solo una telecamera nascosta, installata dagli investigatori, aveva potuto svelare la violenza e la paternità. Il suo arresto risale al 10 luglio: l’uomo, accusato di abuso sessuale aggravato, si trova al momento recluso in carcere al Lorusso e Cutugno. A riportare la richiesta di condanna è il Corriere della sera, che ricorda come l’adolescente avesse fornito inizialmente risposte evasive sull’identità di chi fosse il padre del bimbo che portava in grembo. Ilfattoquotidiano.it - Abusò della figlia 13enne incinta di lui mentre era in ospedale, chiesta condanna a 10 anni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Violentò lache rimasee fu colto in fragranza di reatola molestava in. Il procuratore aggiunto Cesare Parodi di Torino ha chiesto 10di carcere per il padre, un 45enne di origini filippine. All’epoca dei fatti, la, era ricoverata all’ginecologico Sant’Anna nel capoluogo piemontese e solo una telecamera nascosta, installata dagli investigatori, aveva potuto svelare la violenza e la paternità. Il suo arresto risale al 10 luglio: l’uomo, accusato di abuso sessuale aggravato, si trova al momento recluso in carcere al Lorusso e Cutugno. A riportare la ridiè il Corrieresera, che ricorda come l’adolescente avesse fornito inizialmente risposte evasive sull’identità di chi fosse il padre del bimbo che portava in grembo.

