Zelensky forse giovedì a Roma da Meloni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La visita sarebbe legata a doppio filo al vertice di Ramstein, in programma sabato nella base Nato in Germania, Imolaoggi.it - Zelensky forse giovedì a Roma da Meloni Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La visita sarebbe legata a doppio filo al vertice di Ramstein, in programma sabato nella base Nato in Germania,

Letture – Mettere al bando la Chiesa - un rischio che Zelensky forse non ha calcolato - Zelensky ha messo la bando la Chiesa ortodossa legata a Mosca, che resta però la più seguita in Ucraina. Le possibili conseguenze. The post Letture – Mettere al bando la Chiesa, un rischio che Zelensky forse non ha calcolato appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)