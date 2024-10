Von der Leyen contro Orbán: “Non protegge l’Europa, scarica i problemi sui vicini” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In Europa ci si abitua presto alla retorica del “troppo poco, troppo tardi”. Eppure, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha deciso di scuotersi e rispondere a Viktor Orbán. Finalmente, verrebbe da dire. Lo scontro si consuma in plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, e fotografa la Commissione e il premier ungherese su posizioni inconciliabili. Se Orbán ha usato il suo intervento all’Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell’Ue per difendere il suo operato e presentare l’Ungheria come l’alfiere di un’Europa che deve cambiare, von der Leyen ha finalmente smesso di usare guanti di velluto. E, anche se l’assalto verbale arriva con anni di ritardo, il messaggio è chiaro: basta tollerare un’Unione Europea che tradisce sé stessa. Lanotiziagiornale.it - Von der Leyen contro Orbán: “Non protegge l’Europa, scarica i problemi sui vicini” Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In Europa ci si abitua presto alla retorica del “troppo poco, troppo tardi”. Eppure, la presidente della Commissione europea Ursula von derha deciso di scuotersi e rispondere a Viktor. Finalmente, verrebbe da dire. Lo ssi consuma in plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, e fotografa la Commissione e il premier ungherese su posizioni inconciliabili. Seha usato il suo intervento all’Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell’Ue per difendere il suo operato e presentare l’Ungheria come l’alfiere di un’Europa che deve cambiare, von derha finalmente smesso di usare guanti di velluto. E, anche se l’assalto verbale arriva con anni di ritardo, il messaggio è chiaro: basta tollerare un’Unione Europea che tradisce sé stessa.

