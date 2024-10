Valentin Carboni ko con l'Argentina: salta le partite con Venezuela e Colombia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Allarme Valentin Carboni in casa Argentina. L`attaccante di proprietà dell`Inter e in prestito al Marsiglia si è fermato durante gli allenamenti Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Allarmein casa. L`attaccante di proprietà dell`Inter e in prestito al Marsiglia si è fermato durante gli allenamenti

Infortunio Valentin Carboni - si ferma in allenamento con l’albiceleste : ecco l’entità del danno - Il […]. Infortunio Valentin Carboni: il calciatore del Marsiglia, in prestito dall’Inter, si ferma in allenamento con l’Argentina: le condizioni Ancora un infortunio che rischia di avere un brutto strascico in stagione: Valentin Carboni si ferma in allenamento con l’Argentina. Il calciatore del Marsiglia, in prestito dall’Inter, salterà i prossimi due impegni della nazionale di Scaloni. (Calcionews24.com)

