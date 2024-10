“Una cifra assurda”. Alfonso Signorini, quanto guadagna ad ogni puntata del Grande Fratello (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Grande Fratello è entrato nel vivo anche quest’anno, ma ora l’attenzione si è spostata su Alfonso Signorini. C’è chi ha scoperto quanto guadagna a puntata il conduttore, anche se ovviamente non c’è stata la conferma ufficiale del diretto interessato. Ma le cifre emerse sono veramente clamorose e fanno immaginare un cachet veramente sostanzioso per lui. Al Grande Fratello Alfonso Signorini è indubbiamente uno dei protagonisti assoluto, essendo colui che comanda tutte le operazioni in diretta. In tanti si sono domandati quanto guadagna a puntata e c’è chi ha risposto a questo interessante quesito. Mediaset non avrebbe badato a spese pur di convincerlo a rimanere in sella. Leggi anche: “Non può più restare nella Casa”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilè entrato nel vivo anche quest’anno, ma ora l’attenzione si è spostata su. C’è chi ha scopertoil conduttore, anche se ovviamente non c’è stata la conferma ufficiale del diretto interessato. Ma le cifre emerse sono veramente clamorose e fanno immaginare un cachet veramente sostanzioso per lui. Alè indubbiamente uno dei protagonisti assoluto, essendo colui che comanda tutte le operazioni in diretta. In tanti si sono domandatie c’è chi ha risposto a questo interessante quesito. Mediaset non avrebbe badato a spese pur di convincerlo a rimanere in sella. Leggi anche: “Non può più restare nella Casa”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - ex concorrente contro Alfonso Signorini : “Cacciata dalla casa con le pantofole e il pigiama” - Uno degli scontri più noti è stato con Antonella Elia durante il GF VIP 4, quando Alfonso Signorini criticò il suo comportamento aggressivo nella Casa. Con Franceska Pepe, durante la stessa edizione, ci fu un acceso battibecco in cui Pepe contestò i giudizi ricevuti. Le tensioni sono spesso esplose in diretta, coinvolgendo anche concorrenti come Adriana Volpe e Giulia Salemi. (Anticipazionitv.it)

“Mi hanno cacciata dalla Casa del Grande Fratello in pigiama e pantofole - mi hanno messa in macchina” : Alda D’Eusanio ‘trita’ la foto di Alfonso Signorini a La Volta Buona - Nel gioco delle carte di Rai1, tra Alfonso Signorini e Antonio Ricci ha deciso di “tritare” il conduttore del reality e di farlo a testa in giù: “Alfonso Signorini giù a terra definitivamente. Ho vissuto quel momento con grande mortificazione, non lo meritavo. Non è che sono stata espulsa, mi hanno cacciata dalla casa in pigiama e pantofole, mi hanno messa in una macchina e mi hanno rimandata a ... (Ilfattoquotidiano.it)

Alda D’Eusanio contro Alfonso Signorini e il GF : “Cacciata in pantofole - a Mediaset l’ordine di non nominarmi” - Alda D'Eusanio è tornata con la mente all'esperienza disastrosa del Grande Fratello. La settantatreenne fu squalificata dopo avere pronunciato delle frasi inaccettabili su Laura Pausini.Continua a leggere . (Fanpage.it)