Tragedia Panathinaikos: trovato morto il difensore Baldock

Una tremenda notizia ha travolto il calcio greco nella serata di oggi. All`età di soli 31 anni è infatti morto George Baldock terzino della

È morto George Baldock : il difensore del Panathinaikos trovato senza vita nella piscina di casa sua - Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di George Baldock. Il difensore del Panathinaikos è stato trovato senza vita nella piscina della sua casa di Glyfada, nel sud di Atene. Le cause del decesso sono ancora da chiarire.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calcio - trovato morto in Grecia George Baldock : il difensore aveva 31 anni - Baldock aveva 31 anni ed aveva militato per tutta la sua carriera in Inghilterra, specialmente con la maglia dello Sheffield United. A rinvenire il corpo, dentro la piscina, è stato un amico, allertato dalla moglie del calciatore, che ancora vive in Inghilterra e aveva lanciato l’allarme dopo una serie di chiamate senza risposta. (Sportface.it)