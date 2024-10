Todi in lizza per Capitale dell'arte contemporanea 2026 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C'è Todi con il dossier "Ponte contemporaneo" tra i cinque progetti finalisti scelto dalla giuria per la selezione della città "Capitale italiana dell'arte contemporanea" per l'anno 2026. Lo ha reso noto il ministero della Cultura. Todi contenderà il titolo (23 le candidature iniziali) a Carrara, Gallarate, Gibellina e Pescara. I Comuni selezionati saranno convocati a Roma il 25 ottobre 2024 per le audizioni pubbliche. Sarà l'occasione per ogni città candidata di illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli. Entro il 30 ottobre 2024, la giuria proporrà al Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di "Capitale italiana dell'arte contemporanea" per l'anno 2026, che riceverà un finanziamento di un milione di euro per la realizzazione delle attività progettate nel dossier. Liberoquotidiano.it - Todi in lizza per Capitale dell'arte contemporanea 2026 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C'ècon il dossier "Ponte contemporaneo" tra i cinque progetti finalisti scelto dalla giuria per la selezionea città "italiana" per l'anno. Lo ha reso noto il ministeroa Cultura.contenderà il titolo (23 le candidature iniziali) a Carrara, Gallarate, Gibellina e Pescara. I Comuni selezionati saranno convocati a Roma il 25 ottobre 2024 per le audizioni pubbliche. Sarà l'occasione per ogni città candidata di illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli. Entro il 30 ottobre 2024, la giuria proporrà al Ministroa Cultura, Alessandro Giuli, la candidatura ritenuta più idonea a essere insignita del titolo di "italiana" per l'anno, che riceverà un finanziamento di un milione di euro per la reazionee attività progettate nel dossier.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capitale dell’arte contemporanea, ecco il progetto (bocciato) presentato da Venezia - Stefano Zecchi, delegato per la Cultura del Comune, illustra il piano scartato dalla giuria: «Realtà in rete per favorire la produzione. Il finanziamento in ... (nuovavenezia.gelocal.it)

Capitale italiana dell'Arte Contemporanea: una città siciliana tra le 5 finaliste - È stata scelta tra 23 candidature. L'iniziativa è pensata per sostenere le città che investono in questo ambito come motore sociale di crescita e sviluppo. Ecco qual è ... (balarm.it)

Le 5 finaliste per il titolo di Capitale dell'Arte contemporanea 2026 - La giuria di esperti, critici e curatori ha annunciato la lista delle cinque città da cui sarà scelto, entro fine ottobre, il nome della prima Capitale italiana dell’Arte Contemporanea, il riconoscime ... (arte.sky.it)