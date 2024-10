Temptation Island: Giulia pretende il falò di confronto, Filippo Bisciglia raggiunge Mirco e la single Alessia in barca (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Colpo di scena nella quinta puntata di Temptation Island: Mirco organizza un weekend fuori dal villaggio con la tentatrice Alessia provocando la reazione furiosa della fidanzata Giulia. Comingsoon.it - Temptation Island: Giulia pretende il falò di confronto, Filippo Bisciglia raggiunge Mirco e la single Alessia in barca Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Colpo di scena nella quinta puntata diorganizza un weekend fuori dal villaggio con la tentatriceprovocando la reazione furiosa della fidanzata

ASCOLTI TV 8 OTTOBRE 2024 : QUASI 6 MILIONI PER AFFARI TUOI - TEMPTATION ISLAND - NATO IL 6 OTTOBRE - FLORIS SOVRASTA BERLINGUER - 78 6. 79 17. 22 6. 10 10. Ecco i dati di ieri. S. Marshals: Caccia Senza Tregua – x Buongiorno Italia + Regione – x + x Agorà – x + x Re Start – x Elisir + MixerStoria – x + x Tg3 – x Quante Storie + PeP – x + x TgRegione – x Tg3 – x Ma Che Musica! – x Aspettando Geo + Geo – x + x Tg3 – ... (Bubinoblog)

Ascolti tv : Nato il sei ottobre - Temptation Island - E’ sempre Cartabianca | Dati Auditel - martedì 8 ottobre 2024 - 000. Italia 1: Killer Elite, il film del 2011 diretto da Gary McKendry e interpretato da Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski ha tenuto col fiato sospeso 0. 00%. 000. 00%. 000 spettatori con il 0. Ascolti tv di martedì 8 ottobre 2024: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. 000. ... (Superguidatv.it)

Temptation Island 12 : l’opinione di Isa sulla quinta puntata - No, dai, scherzo, su, non sono così arida e disincantata. I due tizi del Trono over meravigliosi: il giorno prima chiusura netta, non potremo mai trovare il punto di incontro, se non vieni a Brindisi non avremo alcun futuro, e letteralmente 24 ore dopo la lettera strappalacrime, l’amore eterno, ... (Isaechia.it)

ASCOLTI TV 8 OTTOBRE 2024 : TEMPTATION ISLAND - NATO IL 6 OTTOBRE - FLORIS VS BERLINGUER - 61 7. 20 17. 78 6. 52 x x x x x x x x x x x x Canale 5 17. – x NCIS – x + xKiller Elite – x U. 08 4. 98 x x x x x x x x x x x x Italia 1 5. 42 21. 94 13. 85 6. 99 3. ASCOLTI TV 8 OTTOBRE 2024 • Martedì • Ascolti tv dell’8 ottobre 2024, con Temptation Island e la pellicola Nato il Sei Ottobre. (Bubinoblog)

Mister Movie | Temptation Island in Rai - come sarà “Se mi lasci non vale” - Il successo di Temptation Island continua a far parlare di sé, ma quest’anno anche la Rai ha deciso di portare in scena un nuovo format dedicato alle coppie in crisi. Si tratta di Se mi lasci non vale, un docureality che sbarcherà su Rai 2 a fine ottobre, con la conduzione di Luca Barbareschi. Il…. (Mistermovie.it)