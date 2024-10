Temptation Island 2024, Giulia chiede il falò di confronto, cosa farà Mirco?| Video Witty Tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella quinta puntata di Temptation Island 2024 abbiamo assistito ad una svolta inaspettata nella storia tra Mirco e Giulia. La giovane si è avvicinata al tentatore Bruno e tra grattini e creme spalmate, ha scritto il suo numero di cellulare sulla sabbia. Poi ha raccontato che fa lei la spesa e spende dei soldi mentre il suo ragazzo paga solo le bollette. Mirco però ha spiegato ai suoi amici nel villaggio che sta costruendo una casa per il loro futuro e ha tremila altre spese. Quando però nel pinnettu Giulia vede le immagini del suo ragazzo vicino alla single Alessia, prende una decisione inaspettata e chiede a Filippo il falò di confronto. Mirco però lo rifiuta: “Sono ancora confuso, il percorso deve continuare“. Ma Giulia è stata categorica: “O viene o vado a casa“. Filippo ha provato a mediare chiedendo alla ragazza di dare tempo a Mirco. Superguidatv.it - Temptation Island 2024, Giulia chiede il falò di confronto, cosa farà Mirco?| Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella quinta puntata diabbiamo assistito ad una svolta inaspettata nella storia tra. La giovane si è avvicinata al tentatore Bruno e tra grattini e creme spalmate, ha scritto il suo numero di cellulare sulla sabbia. Poi ha raccontato che fa lei la spesa e spende dei soldi mentre il suo ragazzo paga solo le bollette.però ha spiegato ai suoi amici nel villaggio che sta costruendo una casa per il loro futuro e ha tremila altre spese. Quando però nel pinnettuvede le immagini del suo ragazzo vicino alla single Alessia, prende una decisione inaspettata ea Filippo ildiperò lo rifiuta: “Sono ancora confuso, il percorso deve continuare“. Maè stata categorica: “O viene o vado a casa“. Filippo ha provato a mediarendo alla ragazza di dare tempo a

