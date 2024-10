Telese, su turismo e progetti futuri incontro tra sindaco e delegazione FdI (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Telese Terme Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, ha incontrato una delegazione di Fratelli d’Italia con la finalità di intavolare un confronto sulle problematiche inerenti la valorizzazione del turismo nella città telesina. Continua L'articolo Telese, su turismo e progetti futuri incontro tra sindaco e delegazione FdI proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Telese, su turismo e progetti futuri incontro tra sindaco e delegazione FdI Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune diTerme IldiTerme, Giovanni Caporaso, ha incontrato unadi Fratelli d’Italia con la finalità di intavolare un confronto sulle problematiche inerenti la valorizzazione delnella città telesina. Continua L'articolo, sutraFdI proviene da Fremondoweb.

Telese Terme - su Turismo e progetti futuri proficuo incontro tra il sindaco e delegazione di Fratelli d’Italia - it. L’approvazione del regolamento per i dehors e la predisposizione di un Piano Commercio, che risaliva al 2004, sono stati considerati elementi imprescindibili per lo sviluppo economico e turistico. Infine, per rispondere a qualche voce isolata dell’opposizione, Il Sindaco ha tenuto a rimarcare che gli incontestabili successi di questa estate sono frutto di un lavoro lungo e certosino, volto a ... (Anteprima24.it)

