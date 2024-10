Teatro Al Massimo, al via la rassegna nelle scuole di Palermo e provincia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Presentata al “Teatro Al Massimo” la rassegna teatrale per gli studenti dallo slogan "Il Teatro dentro e fuori, il Teatro incontra le scuole", promossa e fortemente voluta dal maestro Aldo Morgante e da Bibi Augugliaro per formare e coinvolgere i ragazzi delle scuole medie e superiori di Palermo Palermotoday.it - Teatro Al Massimo, al via la rassegna nelle scuole di Palermo e provincia Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Presentata al “Al” lateatrale per gli studenti dallo slogan "Ildentro e fuori, ilincontra le", promossa e fortemente voluta dal maestro Aldo Morgante e da Bibi Augugliaro per formare e coinvolgere i ragazzi dellemedie e superiori di

