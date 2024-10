Supercoppa Italiana in Arabia anche nel 2025, le date e le info sul format (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Supercoppa Italiana 2024/2025 andrà in scena, ancora una volta, in Arabia Saudita. A ufficializzare la decisione, indicando anche le date, è stata la Lega Serie A con un comunicato. Il format La 37ª edizione del torneo si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (2 – 3 gennaio 2025) e la finale il 6 gennaio 2025. In campo ci saranno l’Inter di Simone Inzaghi, vincitrice dell’ultimo Scudetto, la Juventus di Thiago Motta, detentrice della Coppa Italia, il Milan di Paulo Fonseca e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, rispettivamente seconda classificata dello scorso campionato e finalista del torneo tricolore vinto dai bianconeri. Le date della Supercoppa Italiana La prima semifinale sarà Inter-Atalanta (giovedì 2 gennaio 2025), la seconda Juventus-Milan (venerdì 3 gennaio 2025). Calcioweb.eu - Supercoppa Italiana in Arabia anche nel 2025, le date e le info sul format Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La2024/andrà in scena, ancora una volta, inSaudita. A ufficializzare la decisione, indicandole, è stata la Lega Serie A con un comunicato. IlLa 37ª edizione del torneo si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due semifinali ad eliminazione diretta (2 – 3 gennaio) e la finale il 6 gennaio. In campo ci saranno l’Inter di Simone Inzaghi, vincitrice dell’ultimo Scudetto, la Juventus di Thiago Motta, detentrice della Coppa Italia, il Milan di Paulo Fonseca e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, rispettivamente seconda classificata dello scorso campionato e finalista del torneo tricolore vinto dai bianconeri. LedellaLa prima semifinale sarà Inter-Atalanta (giovedì 2 gennaio), la seconda Juventus-Milan (venerdì 3 gennaio).

