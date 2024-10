“Solo ansia”. Francesca Carocci morta a 28 anni per miocardite: indagati i medici (Di mercoledì 9 ottobre 2024) I medici indagati visitarono la Carocci quando si era recata all’Aurelia Hospital di Roma, lamentando dei dolori al petto Imolaoggi.it - “Solo ansia”. Francesca Carocci morta a 28 anni per miocardite: indagati i medici Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ivisitarono laquando si era recata all’Aurelia Hospital di Roma, lamentando dei dolori al petto

L’assurda morte dell’attrice Francesca Carocci - indagati due medici dell’Aurelia Hospital di Roma : “Miocardite scambiata per un attacco d’ansia” - La 28enne, infatti, era stata sottoposta a una serie di esami, tra cui un elettrocardiogramma, motivo per cui la procura di Roma ha deciso successivamente di approfondire la questione. Per il medico legale Luigi Cipolloni, infatti, gli esami indicavano una sofferenza dell’organo cardiaco. Francesca Carocci, invece, è stata rispedita a casa con la conseguenza di provocarne la morte. (Tpi.it)

Due medici indagati a Roma per la morte di infarto dell'attrice Francesca Carocci - La denuncia, formulata dai familiari, si basa su una consulenza del medico legale che avrebbe appurato l'infarto. . Un principio di miocardite confuso con l’ansia, scrive Il Corriere della Sera che ha dato la notizia. Il problema cardiaco sarebbe stato a parere dello stesso clinico, rintracciabile anche visionando gli esami a cui la donna era stata sottoposta. (Tg24.sky.it)

Francesca Carocci morta d’infarto a 28 anni - due medici indagati : “Scambiarono miocardite per ansia” - La Procura capitolina ha aperto un’inchiesta e due medici risultano indagati per omicidio colposo in ambito sanitario. In questo modo, si sarebbe potuto scoprire che i dolori lamentati dalla paziente rappresentavano un sintomo della miocardite e l’avvicinarsi di un arresto cardiaco. “Le nostre sono state visite accurate – si difende la direzione dell’Aurelia Hospital – Abbiamo svolto esami ed ... (Thesocialpost.it)