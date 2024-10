Sinner supera Shelton a Shanghai: è ai quarti del Masters 1000 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner è ai quarti dell'Atp Masters 1000 di Shanghai. Oggi, mercoledì 9 ottobre, il numero uno del ranking Atp ha battuto lo statunitense Ben Shelton in 2 set con il punteggio di 6-4 7-6.Sinner è stato abile a neutralizzare le occasioni dell'avversario salvando nell'arco della partita Europa.today.it - Sinner supera Shelton a Shanghai: è ai quarti del Masters 1000 Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikè aidell'Atpdi. Oggi, mercoledì 9 ottobre, il numero uno del ranking Atp ha battuto lo statunitense Benin 2 set con il punteggio di 6-4 7-6.è stato abile a neutralizzare le occasioni dell'avversario salvando nell'arco della partita

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Sinner-Shelton 6-4 7-6(1) - Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) - . Nel secondo invece ha annullato ben 5 palle break, dominando poi il tie break per un posto ai quarti di finale. Di seguito il video con le azioni salienti. LA CRONACA DEL MATCH The post Highlights Sinner-Shelton 6-4 7-6(1), Masters 1000 Shanghai 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il ... (Sportface.it)

Sinner analizza la vittoria su Shelton : “Ho trovato le soluzioni nei momenti importanti” - Una continuità di rendimento incredibile del pusterese, attestata anche dal dato del settimo quarto di finale raggiunto in un Masters1000 quest’anno: “Un’annata faticosa, ma dove sto esprimendo un livello alto ed è la cosa che mi dà maggior felicità. Ancora una volta l’altoatesino ha dimostrato la ... (Oasport.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 : Sinner stende Shelton in due set e vola ai quarti - Jannik invece va più in difficoltà, ma è freddo e cinico, e annulla prima due palle break nel sesto game, poi tre consecutive in quello successivo al servizio. Si arriva rapidamente al tie break, dove va in scena un dominio dell’azzurro: sull’1-1 infatti infila sei punti consecutivi e chiude ... (Sportface.it)

Shanghai Masters - Sinner batte Shelton in due set - L’azzurro e numero 1 al mondo Jannik Sinner ha battuto in due set il tennista statunitense Ben Shelton agli ottavi di finale dell’Atp 1000 di Shanghai Masters col punteggio di 6-4 7-6. (Gazzettadelsud.it)

Sinner batte Shelton agli ottavi dello Shangai Masters - AGI - L'azzurro e numero 1 al mondo Jannik Sinner ha battuto in due set il tennista statunitense Ben Shelton agli ottavi di finale dell'Atp 1000 di Shanghai Masters col punteggio di 6-4 7-6. (Agi.it)