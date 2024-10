“S*******e da gay”: il commento omofobo di Kevin Behrens contro la maglia arcobaleno del Wolfsburg. Poi si scusa e il club non lo punisce (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si era rifiutato di firmare le maglia arcobaleno a sostegno della comunità Lgbtqi – e prodotta per una campagna benefica – perché “io non firmo queste S*******e da gay“. Poi, sono arrivate le scuse pubbliche alla Bild: “Vorrei scusarmi per questo. L’argomento è stato chiaramente discusso internamente e chiedo tutta la vostra comprensione per non voler commentare ulteriormente l’accaduto“. Non è stato punito dal Wolfsburg ma Kevin Behrens, attaccante tedesco, è sparito dai radar e dal campo. Un caso pubblico Prima una semplice indiscrezione, poi la conferma è arrivata direttamente dal club tedesco. Lo scorso mese di settembre, in occasione di una campagna di marketing volta a dare l’esempio di inclusività con una maglia speciale color arcobaleno, Behrens si era rifiutato di prenderne parte lasciandosi andare a un commento omofobo. Ilfattoquotidiano.it - “S*******e da gay”: il commento omofobo di Kevin Behrens contro la maglia arcobaleno del Wolfsburg. Poi si scusa e il club non lo punisce Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si era rifiutato di firmare lea sostegno della comunità Lgbtqi – e prodotta per una campagna benefica – perché “io non firmo questeda gay“. Poi, sono arrivate le scuse pubbliche alla Bild: “Vorreirmi per questo. L’argomento è stato chiaramente discusso internamente e chiedo tutta la vostra comprensione per non voler commentare ulteriormente l’accaduto“. Non è stato punito dalma, attaccante tedesco, è sparito dai radar e dal campo. Un caso pubblico Prima una semplice indiscrezione, poi la conferma è arrivata direttamente daltedesco. Lo scorso mese di settembre, in occasione di una campagna di marketing volta a dare l’esempio di inclusività con unaspeciale colorsi era rifiutato di prenderne parte lasciandosi andare a un

