Biccy.it - Scotti apre le porte al Sanremo post Conti: “Berlusconi mi ha detto ok”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il nome di Gerryè spesso ruotato attorno al Festival disoprattutto durante i cinque anni dell’era Amadeus. Nonostante l’interesse di Amadeus, però, la cosa non si è mai concretizzata. Intervistato da TvBlog, il conduttore ha però confessato che gli piacerebbe condurre il Festival dima non in qualità di co-conduttore, ma proprio in qualità di conduttore e direttore artistico al pari di quello che ha fatto in passato Amadeus e che sta facendo ora Carlo. “Festival di? Certo che mi piacerebbe farlo e il mio editore mi ha già dato il permesso, ma solo per quella settimana (ride, ndr). Non credo proprio che lascerei i miei programmi di Mediaset se la Rai mi chiedesse di farlo. Ho ancora due anni di contratto con Mediaset”.