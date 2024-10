Scomparsi nel 2021, papà e i tre figli ritrovati vivi: dove si trovavano (VIDEO) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Social. Scomparsi nel 2021, papà e i tre figli ritrovati vivi: dove si trovavano – Nel settembre del 2021, un padre e i suoi tre figli erano spariti nel nulla, lasciando dietro di sé solo un pick-up abbandonato in un parcheggio. Questo ultimo indizio ha segnato l’inizio di tre anni di ricerche che hanno coinvolto l’intera regione. Inizialmente, le autorità e i familiari avevano difficoltà a credere che potessero essere morti, ma le indagini hanno suggerito che alla base della loro scomparsa ci fossero frizioni con la moglie. Nonostante gli sforzi, le tracce della famiglia sono rimaste elusive, alimentando il mistero che circonda la loro scomparsa. Tvzap.it - Scomparsi nel 2021, papà e i tre figli ritrovati vivi: dove si trovavano (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Social.nele i tresi– Nel settembre del, un padre e i suoi treerano spariti nel nulla, lasciando dietro di sé solo un pick-up abbandonato in un parcheggio. Questo ultimo indizio ha segnato l’inizio di tre anni di ricerche che hanno coinvolto l’intera regione. Inizialmente, le autorità e i familiari avevano difficoltà a credere che potessero essere morti, ma le indagini hanno suggerito che alla base della loro scomparsa ci fossero frizioni con la moglie. Nonostante gli sforzi, le tracce della famiglia sono rimaste elusive, alimentando il mistero che circonda la loro scomparsa.

“Sono loro - sono vivi”. Scomparsi dal 2021 - papà e tre figli trovati in un bosco - Un dettaglio da non tralasciare è che Tom Phillips non ha la custodia legale dei figli (i cui nomi sono Jayda, Ember e Maverick)”. Mentre l’adulto aveva una lunga barba e una pistola. Nuova Zelanda, avvistati papà e bambini scomparsi da tre anni Quell’uomo era Tom Phillips, scomparso in Nuova Zelanda nel 2021. (Caffeinamagazine.it)