Scandone Avellino la corsa in campionato riparte con la vittoria a Mola

La Scandone Avellino si lascia alle spalle la brutta sconfitta casalinga contro Molfetta e ottiene il suo primo successo stagionale in trasferta, violando il parquet della Mola New Basket con il punteggio di 66-81 nel terzo turno del campionato di Serie B Interregionale.

Vittoria a tavolino per la Scandone Avellino : il Canusium Basket sconfitto 0-20 per un guasto al tabellone - Inizia in un modo del tutto inaspettato e sorprendente il campionato di serie B Interregionale della Scandone Avellino che vince 0-20 a tavolino contro Canusium Basket in seguito ad un malfunzionamento del tabellone di gara e dell’annessa mancanza di attrezzature di riserve. Al Tensostatico di... (Avellinotoday.it)

Scandone Avellino - vittoria contro Mondragone nell'ultima amichevole precampionato - Si chiude con una vittoria il precampionato della Scandone Avellino che batte tra le mura amiche del Del Mauro il Centro Basket Mondragone, squadra di pari categoria che milita nel girone F di serie B interregionale, con il punteggio di 71-52. Un buon test per il roster di Sanfilippo, che ne ha... (Avellinotoday.it)

Scandone Avellino nuovamente vincitrice con Salerno in amichevole - Continua l’avvicinamento della Scandone al prossimo campionato di Serie B interregionale e il roster di Sanfilippo, per farsi trovare pronto agli intensi ritmi di gioco, ha disputato una nuova amichevole, tra le mura amiche del Del Mauro, contro la Power Basket Salerno, team di categoria... (Avellinotoday.it)